Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Д вама души загинаха при тежка катастрофа на главен път Е-79 между Враца и Монтана. От полицията съобщиха пред БТА, че двамата са пътували в джип "Бе Ем Ве".

Едната жертва е водачът на автомобила, на 50 години, който е починал на място. Другата е неговата спътничка, с година по-млада от него, която починала по-късно в болница.

Тежка катастрофа затвори пътя между Монтана и Враца, има пострадали

Инцидентът е станал в близост до разклона за село Краводер, когато колата е излязла от пътното платно и се е ударила в насрещно движещ се тежкотоварен камион.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че временно движението по пътя Враца – Монтана в района на село Краводер се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от пътна полиция.