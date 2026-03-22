България

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Пътният инцидент е станал в следобедните часове

22 март 2026, 18:08
Д вама души загинаха при тежка катастрофа на главен път Е-79 между Враца и Монтана. От полицията съобщиха пред БТА, че двамата са пътували в джип "Бе Ем Ве".

Едната жертва е водачът на автомобила, на 50 години, който е починал на място. Другата е неговата спътничка, с година по-млада от него, която починала по-късно в болница.

Тежка катастрофа затвори пътя между Монтана и Враца, има пострадали

Инцидентът е станал в близост до разклона за село Краводер, когато колата е излязла от пътното платно и се е ударила в насрещно движещ се тежкотоварен камион.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че временно движението по пътя Враца – Монтана в района на село Краводер се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от пътна полиция.

Източник: БТА, Мая Ценова    
Катастрофа Жертви Враца
Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

335 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Jaguar е разработвал четири нови модела, преди Type 00 EV да ги убие

Jaguar е разработвал четири нови модела, преди Type 00 EV да ги убие

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 19 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 21 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 23 часа
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 23 часа
Последни новини

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Свят Преди 1 час

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Свят Преди 2 часа

Жена на около 60 години е починала около час след излитане

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 3 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Тръмп ще разположи агенти на ICE на летищата в САЩ

Свят Преди 3 часа

"В понеделник ICE ще отиде на летищата, за да помогне на нашите чудесни агенти от TSA, които са останали на работа", написа той в публикация в Трут Соушъл

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

10 години от атентатите на летището и метрото в Брюксел

Свят Преди 4 часа

Властите посочват, че след въпросните атентати са засилили белгийското разузнаване и мерките за борба с тероризма

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 4 часа

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

<p>Манипулирано видео на Хавиер Бардем заблуждава потребителите в социалните мрежи</p>

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

България Преди 4 часа

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 5 часа

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Свят Преди 5 часа

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Свят Преди 6 часа

Тръмп открито приветства смъртта на Робърт Мълър, предизвиквайки нова вълна от критики

<p>С какви документи може да се гласува на изборите за&nbsp;парламент</p>

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 7 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Свят Преди 7 часа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

България Преди 7 часа

Румен Леонидов публикува емоционално послание за покойния

<p>Доц. Михаил Околийски разкри какво е състоянието на Малена Замфирова</p>

Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

България Преди 8 часа

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

България Преди 8 часа

Родители сезираха Комисията за защита на личните данни и Министерството на образованието

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

България Преди 8 часа

За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Това ще са най-модерните бански през лято 2026

Edna.bg

Олга Модева: Сама отглеждам детето си далеч по-спокойно

Edna.bg

Христо Янев след победата над Добруджа: Важно е да трупаме точки

Gong.bg

БФC към Ивелин Попов: Благодарим ти!

Gong.bg

ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД NOVA: Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Nova.bg

Фалшиво видео показва преправен превод на реч от наградите "Оскар", излъчени в ефира на KINO NOVA

Nova.bg