Три случая на СПИН в Монтанско

Т ри случая на заразени със СПИН са открити в Монтанско тази година, съобщи пред журналисти д-р Елена Тодорова от Регионалната здравна инспекция (РЗИ)-Монтана.

Инспекцията изпълнява дейности по Националната програма за превенция на сексуално предавани инфекции, като от началото на тази година са направени над 3000 изследвания на около 700 души.

Най-младите заразени с ХИВ тази година у нас са на 19 години

При изследванията за ХИВ, сифилис, хепатит Б и хепатит С са отчетени 26 реактивни резултата, като тези хора са насочени към специалист по инфекциозни болести и личен лекар за лечение.

Изследванията са напълно безплатни и анонимни, като резултатите не се разгласяват никъде, а се съобщават само на пациента, от който са взети, уточни д-р Тодорова.