Тревожен сигнал от Черно море - и нашето море започва да свети

П о бреговете на Индия, Мексико, Австралия и дори на нашето Черно море все по-често се появява явление, което едновременно очарова и тревожи учените – биолуминесценцията.

Това е способността на някои живи организми – основно микроскопични водорасли и бактерии – да излъчват собствена светлина. Те го правят чрез химическа реакция между два протеина – луциферин и луцифераза, която превръща нощното море в светещо синьо-зелено огледало.

Доскоро подобни гледки се смятаха за рядкост, наблюдавани при специфични условия – висока биологична активност и подходяща температура на водата. Днес обаче „светещите нощи“ стават все по-чести, пише Агенция „Фокус“.

„Морето свети, когато е болно“

Причините, посочват морските биолози, са тревожни – затоплянето на океаните, замърсяването и бурното размножаване на определени видове планктон. „Морето свети, когато е болно“, казват специалистите. Биолуминесценцията се превръща в своеобразна аларма за климатичните промени.

По-топлите води стимулират растежа на микроводорасли като Noctiluca scintillans – планктон, който при движение излъчва синьо-зелена светлина. В големи количества той образува цели „светещи килими“, покриващи заливите. Красиво за туристите, но опасно за морето – защото този планктон изчерпва кислорода и може да доведе до масова смърт на риби.

Данни на NASA показват, че 2024 г. е била рекордна по брой биолуминесцентни петна в световните океани.

В залива Маракайбо (Венецуела) явлението вече се случва над 300 нощи годишно.

В Малдивите плажовете светят толкова силно, че се виждат от космоса.

По крайбрежието на Тайланд и Индонезия се появяват нови, непознати досега светлинни форми, породени от генетично изменени бактерии.

Черно море също започва да боледува

И по нашите брегове вече се забелязват следи от това явление. Биолози от Института по океанология във Варна съобщават за нарастващ брой случаи на биолуминесценция в последните години.

Тя се наблюдава най-често в топли, тихи нощи през август и септември и може да бъде причинена както от фитопланктон, така и от светещи бактерии, пренесени от Средиземно море.

За морските организми биолуминесценцията е език на оцеляването – те я използват, за да привличат партньори, да отблъскват хищници или да комуникират. За хората обаче тя е биосигнал, предупреждение, че морето се променя по-бързо, отколкото можем да предвидим.