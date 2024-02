Екологична катастрофа? Застрашени видове са в капана на войната срещу Украйна

П ясъчната сляпа къртица (Spalax arenarius) е застрашен вид, ендемичен за района на Долни Днепър в Южна Украйна. Районът е окупиран от Русия от февруари 2022 г., а на 6 юни 2023 г. хидроенергийният резервоар и язовир "Каховка" в региона се срутват, което води до широкомащабни наводнения и разрушения. Украинските военни и НАТО обвиняват Русия, а експертите предполагат, че щетите могат да бъдат или умишлена, или непреднамерена последица от руската окупация.

Shout out today for #Ukraine's sandy blind mole-rat. An endangered species with only 20,000 left, it along with other rare wildlife are in great danger - due to potential damage to wildlife parks along the flooded & now polluted Dnipro river https://t.co/5F2orNbGTf #NovaKakhovka pic.twitter.com/58YEZhIEli