„Кървав дъжд“ оцвети плаж в Иран – природен феномен или зловещо чудо?

П опулярен плаж е оцветен в кървавочервено заради проливните дъждове, паднали върху богатото на минерали крайбрежие в Иран.

Кадри, разпространени в интернет, показват как дъждът осветява плажа на остров Хормуз, където туристите се събират, за да се възхитят на цвета му.

Преливащата вода, която се стичаше от скалите на туристическата атракция, създаваше впечатляващи водопади, оставяйки зловеща червена следа до бреговата линия.

Екскурзоводът hormoz_omid сподели видеото в Instagram и получи близо един милион харесвания и изумителни реакции.

Тайнственият „остров на дъгата“ в Ормузкия проток остава до голяма степен необезпокояван, рядко населен и на километри от иранския континент.

Феноменът е целогодишна атракция, причинена от високото съдържание на железен оксид във вулканичната почва.

Тези минерали се смесват с морската вода и придават на самия бряг уникално червеникаво сияние.

Богатата почва „gelack“ е ценна за промишлени цели, тъй като се използва за боядисване, козметика, стъкло и керамика.

Но тя играе важна роля и в местната кухня, като се използва като подправка в сосове и конфитюри, според местния туристически борд.

„Разхождайки се по брега, ще срещнете места, където пясъкът блести с метални съединения, особено хипнотизиращи при залез или изгрев“, разкрива Иранската организация за туризъм и пътувания.

A circulating video showed heavy rainfall on the Hormuz Silver and Red beaches in Iran, which caused the water to turn red.

According to the Iranian Tourism Organization, the soil contains a high percentage of iron oxide, which led to the appearance of this red color. pic.twitter.com/cKa6unZuSk — Beirut Wire (@beirutwire) March 11, 2025

„Цветът на почвата около вас се променя, докато вървите или пътувате, и можете да посетите уникална червена ядлива почва и други 70 цветни минерала на остров Хормуз", става още ясно от описанието.

Във видеоклип, споделен миналата година, погрешно се твърдеше, че плажовете са „почервенели“ поради „суровото време“.

Но туристите могат да се насладят на редкия феномен по всяко време на годината, при всякакви метеорологични условия.

„Обичам тази красива страна. Нека бъдем усърдни в почистването и поддържането ѝ", възхищават се туристи.

Розовото езеро в Испания

В малкото курортно градче Торевиеха на Коста Бланка в Испания, има розово езеро, причинено от необичаен вид бактерии, които виреят в солта.

Халобактериите и водораслите, наречени Dunaliella salina, спомагат за създаването на зашеметяващите розови оттенъци, видими през топлите месеци.

През лятото топлината прави бактериите по-активни, което улеснява наблюдаването на ефекта.

Съществата в солените езера придобиват розов цвят, като се хранят с бактериите и водораслите, а фламингото оцветява перата си, обяснява местен туристически сайт.

Плуването в езерото е забранено, тъй като във водите му живеят много редки организми.

Подобно на Мъртво море, солеността на езерото вероятно ще накара плувците да плават.

Известни розови басейни има и в Сенегал и Австралия

Lake Hillier, Australia



The pink color is due to Dunaliella salina, a halophilic and extremophilic algae that produces carotenoids, giving it an orange, red, or pink hue.pic.twitter.com/8L2lsb5THO — Wolf of X (@tradingMaxiSL) June 21, 2024

Плажът в Кент

Британците имат щастието да се сблъскат с рядкото явление „светещи“ брегове, причинени от биолуминесцентен планктон.

Зашеметяващи снимки, споделени през май миналата година, показаха как плажът Шернес в Кент свети в ярко електрическо синьо, причинено от малките същества, които излъчват светлина, когато са разтревожени от движението на морето.

Dinoflagellates use #bioluminescence as a predator avoidance behavior. When the phytoplankton are agitated by waves or other movement in the water, they emit a dazzling neon blue glow at night. This video by Scripps' Michael Latz shows bioluminescent waves near Scripps Pier! 🌊🏄 pic.twitter.com/KGj433GMID — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) April 30, 2020

Биолуминисцентен планктон рядко се наблюдава в Обединеното кралство, като основно се наблюдава в по-топъл климат като Малдивите и Мексико.

Но от време на време биолуминесцентният планктон може да бъде забелязан да блести във водите на Северен Уелс.

Mesmerising… the sea sparkles neon blue 💫



This spectacular phenomenon is caused by bioluminescent plankton, and photographer @jixxerkris captured it off the Anglesey coast. pic.twitter.com/dtL9ujx6lm — BBC Wales News (@BBCWalesNews) July 4, 2018

Биолуминесценцията е производството или излъчването на светлина от живо същество, което може да предизвика невероятно сияние в морето.

Явлението е резултат от химична реакция, която се получава, когато химичната енергия се преобразува в светлинна. За да се случи това, съществото трябва да носи молекула, наречена луциферин.

Когато луциферинът реагира с кислорода, той създава светлинна енергия, която ние възприемаме като сияние.

Плажуващите в Мексико имаха щастието да видят по-ясен пример за явлението през 2020 г., когато брегът Пуерто Маркес в Акапулко светна за първи път от 60 години.