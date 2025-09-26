България

Трети неуспешен опит: Липса на кворум отново провали заседанието на НС

Следващото ще е на 1 октомври

Обновена преди 4 часа / 26 септември 2025, 06:58
Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове
Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник
Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани
Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица

Застудяване, дъжд и дори сняг - прогноза за времето за следващата седмица
Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер

Радев: Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер
Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете

Ще поискат наказание за директорката на детската градина, от която избяга 3-годишно дете
Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)

Мъж падна в необезопасена шахта в двора на ВиК - Пловдив (ВИДЕО)
Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

Борисов с остри критики към Радев: Държавен глава така не може да говори

Д епутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители.

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

"Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа", обяви председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова.

Депутатите трабваше да обсъдят днес Годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2024 г.

През миналата година Комисията за защита от дискриминация е постановила 370 решения, като 252 от тях са влезли в сила, а 250 не са били обжалвани от страните. В отчета е представена и практиката на комисията по различни казуси. През 2024 г. в КЗД са постъпили средства от глоби и санкции в размер на 11 000 лв.

А в парламентарния контрол от 11:00 ч. беше предвидено да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Мирослав Боршош, Теменужка Петкова, Даниел Митов, Атанас Запрянов и Иван Иванов.

Без кворум: Депутати блокираха парламента за пореден ден

Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.

В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.

В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.

Коментарите от кулоарите

  • ГЕРБ-СДС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира актуалната политическа ситуация в страната, липсата на кворум в парламента и отношенията си с президента Румен Радев.

Липсата на кворум и отсъстващите депутати

Борисов потвърди, че депутати на ГЕРБ са извън страната – в Япония, Франция и други държави, но увери, че ще бъдат върнати в парламента. „Ще ги върнем днес, когато се прибират“, заяви той.

Отговор на критиките на президента

По повод изказванията на президента Радев, който нарече управляващите „шутове и обслужващ персонал“, Борисов коментира: „Това е лошо възпитание. Държавният глава не може да говори така - използва всяко мероприятие. Ако иска да се приравнява с партиен лидер, може да си говори каквото иска, но това не е държавнически език“.

„Президентът няма моралното право да говори за борба с корупцията – той използва всяка трибуна, за да атакува правителството“, каза Борисов. Той постави въпроса откъде да се вземат средствата за помощи: „Днес даваме 1,5 милиона за Турция заради „Боташ“ – утре от българските учители ли да вземем, вдругиден от лекарите ли?“

Възможна кандидатура за президент

Борисов потвърди, че ГЕРБ вече мисли за своя кандидатура за президент, но заяви, че името ще бъде обявено, когато му дойде времето. На въпрос дали Росен Желязков е възможен кандидат, той отговори: „Защо да не го предложим?“

Отношения с опозицията и риска от избори

Лидерът на ГЕРБ отхвърли обвиненията на опозицията, че управлението е „незаконно“, като подчерта, че решението за мандатите на депутатите е взето от Конституционния съд. „Всеки ден има риск от предсрочни избори. Това е най-нестабилното правителство, направено само за да излезем от катаклизма, в който бяхме след осем избори“, заяви Борисов.

Борисов напомни, че в глобален план текат процеси, които засягат и България. „Подготвят се 19 санкционни мерки. От 1 януари руският втечнен газ спира за Европа“, коментира той.

  • „Възраждане“

България се намира в изключително напрегната политическа ситуация, заяви депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев. Според него управляващата коалиция, доминирана от ГЕРБ и ДПС, е напът да се разпадне, а причината е ескалиращата водна криза.

Борисов атакува Желязков – управляващите се разклащат

„Вчера Борисов директно атакува Росен Желязков и го посочи като виновник за водната криза. Обвини го, че не си върши работата, както и министрите му. Това е знак, че самият ГЕРБ се руши отвътре“, коментира Ганев, цитиран от NOVA.

Ганев припомни, че още през юли „Възраждане“ са внесли вот на недоверие, свързан с управлението на водния сектор. „Пет гласа са нужни, за да бъде гласуван вотът. Ние говорим с всички партии, но от ПП-ДБ отказват да се подпишат. Дори АПС  и МЕЧ се отказаха. Това е тема, която може да свали правителството, а опозицията не иска да я подкрепи“, подчерта той.

„Важно е не кой какво говори, а кой какво прави. Ние подкрепяме всички вотoве на недоверие, дори тези, с които не сме напълно съгласни, защото целта е да се смени това управление. Но МЕЧ, ПП-ДБ и другите отказват да дадат пет гласа, за да започнем дебат за свалянето на кабинета, защото искат Костадинов да им се моли“, каза депутатът.

Призив за избори и критика към парламента

Ганев определи настоящия парламент като „несъстоятелен“. „Този парламент няма мнозинство да прави кворум. Последните седмици заседаваше по два часа на ден и прие закони, които унищожават пощите и БДЖ. Това не е нормално. Време е този парламент да си отиде и да има избори“ категоричен е той.

На въпрос дали „Възраждане“ ще се откажат от инициирания вот на недоверие, Ганев заяви: „Не се отказваме, естествено. Правителството е готово да падне, но ако опозицията не помогне, те ще го спасят. Това е реалната ситуация“.

  • МЕЧ

Липсата на кворум 

„Днес от ГЕРБ дори не дойдоха на работа. Те си знаят, че няма кворум. Никога не са си позволявали 31 човека мнозинство да отсъстват. От 140 - 31 са командировка и като се приберат трябва да си говорим за хотела на Желязков, за водната криза. По-добре да не идват никога и да отиваме на избори”, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Искане за отстраняване на Наталия Киселова и вот на недоверие

„Получихме покана за искане оставката на Киселова. Ние ще подкрепим такова искане, имаме повод. Днес бяхме посетени от колегите от „Възраждане”, които ни връчиха мотиви за вот на недоверие по темата за безводието. Ние под такива мотиви не можем да се подпишем. Те са аматьорски, не включват експертна оценка, не дават решения”, твърди партийният лидер. По думите му с наглост и извиване на ръце „Възраждане” може да работи с друг, но не и с МЕЧ.

„Мотивите са доста общи и пълни с неверни данни. Те твърдят, че има язовир „Черни Осъм”, а такъв няма”, добави Василев.

Източник: БТА/Нелли Желева, NOVA    
НС заседание кворум депутати
Последвайте ни
МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 19 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 19 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Свят Преди 48 минути

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Свят Преди 54 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 55 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Силно земетресение удари Орегон

Силно земетресение удари Орегон

Свят Преди 2 часа

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg