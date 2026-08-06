„Галъп интернешънъл болкан“: „Прогресивна България“ с над 42% подкрепа, Радев и Йотова с най-висок рейтинг

Н яма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила – ГЕРБ-СДС. Това показва национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 г., цитирано от NOVA .

Източник: NOVA/„Галъп интернешънъл болкан“

Общественото доверие към институциите на президента и правителството остава на високи нива. Има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външнополитическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания.

Източник: NOVA/„Галъп интернешънъл болкан“

Критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев изразяват общо 52% от анкетираните, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. 18,5% смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори. Строгото следване на ангажиментите към ЕС и НАТО се припознава като основна характеристика на правителствената политика от 16,7% от анкетираните, докато 15% изтъкват твърдата защита на националния интерес и суверенитет. Показателен за липсата на ясен външнополитически облик на правителството е високият дял на отговорите „не знам“ – 15%.

Народното събрание регистрира ниско обществено доверие. След конституирането на настоящия парламент, обаче, се наблюдава подобрение спрямо предходния период – 20,2% от анкетираните декларират доверие, докато 57,5% заявяват недоверие към институцията. Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение и с 30,2% неодобрение.

Източник: NOVA/„Галъп интернешънъл болкан“

Правителството на Румен Радев също се ползва със солидно одобрение от 42%, при 33,6% неодобрение. Близо една четвърт от хората (24,4%) обаче, все още нямат изградено мнение.

При избори сега „Прогресивна България“ отново би потвърдила успеха си от предходния вот – 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили, които изостават чувствително.

ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 12 на сто. Третото място заема „Продължаваме Промяната“ със 7,6%. Непосредствено след тях са ДПС със 7% и „Демократична България“ с 6,3. Спрямо изборните резултати от април лек ръст бележат „Възраждане“ с 4,8% и БСП с 3,5.

Източник: NOVA/„Галъп интернешънъл болкан“

Сред политическите фигури далеч пред всички останали са президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие – 29,2 на сто, както и министър-председателят и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев с 43,2 процента доверие срещу 38,7% недоверие.

Източник: NOVA/„Галъп интернешънъл болкан“

Изследването е проведено чрез телефонно интервю сред 821 пълнолетни граждани. То е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.