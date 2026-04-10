България

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуван

10 април 2026, 10:22
Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ж ителите и гостите на София ще могат да паркират безплатно в „синя“ и „зелена“ зона по време на предстоящите великденски празници. Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.

Част от градския транспорт в София, включително и метрото, ще работи с удължено работно време за Великден. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.

  • Линии 1, 2 и 4 на метрото ще се движи на интервали от 12 до 24 минути, линия 3 – на интервал от 20 минути.
  • Автобуси с номера 64 и 72 ще минават на 50 минути, 73 и 83 - на 65 минути, а линия 85 – на 70 минути.
  • Тролей № 2 ще се движи на 50 минути, № 7 – на 45 минути, а № 9 – на 40 минути.
  • Трамвай № 5 ще минава на 30 минути, № 7 – на 40 минути, № 27 – на 40 минути, № 10 – на 60 минути, № 11 и № 1 – на 60 минути и номера 20 и 22 – на 50 минути.

По темата

Източник: БГНЕС    
Безплатно паркиране Великденски празници София Градски транспорт Удължено работно време Метро Синя зона Зелена зона Разписания Център за градска мобилност
Последвайте ни
Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка", пътят е побелял

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

„Бях на косъм от смъртта": Кошмарът след модерните „коктейли с витамини"

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

„Не знаех нищо!" – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

