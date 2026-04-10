Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

Ж ителите и гостите на София ще могат да паркират безплатно в „синя“ и „зелена“ зона по време на предстоящите великденски празници. Зоните за почасово платено паркиране няма да работят от Разпети петък до втория ден на Възкресение Христово. Ограниченията отпадат за дните 10, 11, 12 и 13 април.

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуване.

Част от градския транспорт в София, включително и метрото, ще работи с удължено работно време за Великден. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.