Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

К лючови теми от двустранния енергиен дневен ред и актуалната геополитическа обстановка бяха обсъдени на среща между служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков и посланика на Германия у нас Н.Пр. Ирене Мария Планк, съобщиха от Министерството на енергетиката.

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

На фона на напрежението в Близкия изток министър Трайков представи предприетите от правителството мерки за ограничаване на ценовия натиск при горивата. Той посочи, че е активирана целенасочена подкрепа за уязвимите домакинства с доход до два пъти линията на бедност, като целта е постигане на максимален социален ефект при ефективно използване на публичния ресурс. Посланик Планк определи подхода като адекватен и балансиран и подчерта значението на насочените интервенции в условия на икономическа несигурност.

Като част от усилията за овладяване на инфлацията правителството е обявило и допълнителен пакет от мерки, свързани с цените на електроенергията. Приоритетно ще бъдат подкрепени сектори с висока чувствителност към енергийните разходи, сред които транспортът и логистиката, земеделието и хранителната индустрия. Общата стойност на пакета е около 100 млн. евро.

България е получила подкрепа от Германия за дерогация и за вноса на петрол

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа. Обсъден беше проектът за Вертикален газов коридор, който цели диверсификация на доставките и повишаване на енергийната сигурност, включително за страни като Украйна и Молдова.

Сред акцентите беше и темата за удължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България. „България има основания да очаква удължаване на дерогацията, чиито срок изтича на 29 април“, заяви министър Трайков и подчерта, че навременното решение е от съществено значение за предвидимостта и стабилността на пазара.

Бъдещето на комплекса „Марица-изток“ също беше обсъдено в контекста на енергийния преход. Министърът посочи германския регион Лаузиц като пример за трансформация на въглищен район чрез съчетание на социални, финансови и регулаторни мерки, подкрепени от държавата и Европейския съюз.

По думите му подобен интегриран подход може да бъде приложен и в България, така че преходът да бъде икономически обоснован и социално поносим, като комплексът „Марица-изток“ запазва стратегическото си значение за енергийната и националната сигурност.