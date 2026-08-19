Трагедия на АМ „Хемус“: Загина пешеходец, ограничават движението край Шумен

В ъвежда се времена организация за автомобилите, пътуващи по автомагистрала „Хемус“, в участъка от Шумен до Нови пазар, през път I-2. Това се налага поради настъпило произшествие в участъка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Получен е сигнал за загинал пешеходец. Причините за настъпване на инцидента тепърва ще се изясняват. Екипи на полицията ще подпомагат водачите и ще ги насочват за преминаване по алтернативния път, посочиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Общо 41 тежки пътнотранспортни произшествия са регистрирани в Шуменско през първите шест месеца на 2026 година.