Тежко ранени след взрив на бензиностанция в Рим

Б роят на пострадалите при експлозията на бензиностанция в Рим се увеличи до 21 души, предаде АНСА. Бензиностанцията се намира в квартала "Пренестино".



Според първоначалната информация от пожарната взривът е избухнал малко след 8 часа местно време и е причинен от откъсване на помпа от цистерна, захранваща разпределителната система. Сред пострадалите няма такива с тежки наранявания, но 5 души са откарани в болница.

A gas depot in Via dei Gordiani, Prenestino, was hit by a massive explosion that injured multiple people.



A huge fireball & smoke were visible across the city.

One of the firefighters was reportedly rushed to the hospital.