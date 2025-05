Олимпийска шампионка по плуване: "Бях счупена" от треньорския режим

С ветовната рекордьорка по плуване Рюта Мейлутите разказа пред BBC Panorama, че е останала "счупена" от суровия режим, управляван от един от най-успешните треньори по плуване в Обединеното кралство.

Мейлутите, която спечели златото на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., сподели, че фокусът на Джон Ръд върху теглото и диетите на плувците е допринесъл за нейната борба с хранително разстройство и депресия.

Обвинения към клуба и ръководния орган

Общо 12 бивши плувци заявиха, че са преживели тормоз, токсична тренировъчна среда и контролиране на храненето в един от най-престижните клубове за млади елитни плувци във Великобритания, докато Ръд е бил главен треньор. Въпреки обвиненията в тормоз и словесно насилие по време на 28-годишния си мандат в плувния клуб Plymouth Leander, BBC научи, че ръководният орган на спорта не е предприел действия срещу него.

Swim England, ръководният орган, не е реагирал на поверително разследване от 2012 г., което постановява, че Ръд трябва да бъде отстранен, след като изслушва доказателства от 17 свидетели. Новият главен изпълнителен директор на Swim England, Анди Салмън, заяви, че не знае защо няма последици, но "дълбоко, дълбоко, съжалява" за пострадалите плувци от Плимут и всички засегнати от пропуските на Swim England.

Липсва санкция въпреки многобройните сигнали

Известният треньор, който предстои да стане директор на олимпийския отбор по плуване на Саудитска Арабия, не е отговорил на BBC. Plymouth Leander привлича амбициозни плувци от цял свят, благодарение на авторитета си като клуб, родил олимпийски спортисти. Докато е старши треньор между 1989 и 2017 г., Ръд е бил не само отговорен за спортните успехи, но и за защитата и благосъстоянието на своите възпитаници.

Случаят с Антъни Джеймс

Един от най-успешните плувци на Плимут Леандър – Антъни Джеймс, спечелил сребро на Игрите на Британската общност през 2010 г. и представител на Великобритания на Олимпийските игри през 2012 г., бе осъден през февруари на 21 години затвор за изнасилване на две момичета, които е срещнал в клуба.

Трима бивши състезатели разкриват пред Panorama, че Ръд, който е бил треньор на Джеймс от осемгодишен, е трябвало да знае, че Джеймс се интересува от по-млади момичета. Бивша приятелка на Джеймс, също бивш плувец, твърди, че той е бил известен с поведението си спрямо млади тийнейджърки и че никой не е поставял под въпрос действията му заради статута му на "златното момче" на клуба.

"Всички знаеха – той не се опитваше да скрие нищо, беше много явно и открито", казва тя. Тя е била на 16, а Джеймс на 22, когато започват връзка, като твърди, че е била "врата" към неговото насилие над по-млади момичета.

Фокус върху храненето, обиди и натиск от страна на Ръд

𝗣𝗘𝗥𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘



After an eight-year tenure, Swim Ireland can confirm that Jon Rudd will be stepping down from his role as National Performance Director.



Since joining the organisation in 2017, Jon has overseen the most successful period in Irish swimming and… pic.twitter.com/L8zCgB138d