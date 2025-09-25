Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

П равителството актуализира Националния план за въвеждане на еврото в България, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Основните промени в документа са свързани с периода и правилата на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, информираността на гражданите по време на периода на двойно обращение, мерките за предотвратяване на необоснованото покачване на цените във връзка с преминаването към еврото, както и свързаните с това правомощия на контролните органи и ефективност на административнонаказателните разпоредби.

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Планът е създаден с цел управление на организацията на въвеждането на еврото, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

Целта на промените е осъвременяване на текстовете на Плана предвид приемането на 8 юли 2025 г. на трите правнообвързващи акта от Съвета на Европейския съюз, които регламентират присъединяването на България към еврозоната. Документът е адаптиран към промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в „Държавен вестник“ на 8 август 2025 г. Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни.

Членството ни в еврозоната е гаранция за икономическа стабилност и повишаване на доходите, каза в началото на септември министърът на финансите Теменужка Петкова.