Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

31 октомври 2025, 14:26
Източник: Thinkstock/Guliver

Р айонният съд в Казанлък е постановил изменение на мярката за неотклонение на 61-годишния В.Ж., сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Мярката на мъжа е изменена от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер от 7000 лева.

Определението на съда не е протестирано от Районната прокуратура в Стара Загора и е влязло в сила.

Районният съд в Казанлък е приел, че от събраните до настоящия момент гласни и писмени доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен, посочват от пресцентъра.

В мотивите си съдът е посочил, че към настоящия момент обвиненията не са конкретизирани, а по делото са разпитани почти всички възможни свидетели, събрани са всички възможни доказателства, но прокуратурата, въпреки това, не е изготвила ново постановление за привличане на обвиняем, а продължава да се придържа към първоначалното така наречено „работно“ постановление.

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства.

Съдът е посочил, че В. Ж. има постоянен адрес, постоянно местопребиваване в страната, има добри характеристични данни, има чисто съдебно минало, което е дало основание да счете, че няма реална опасност и да се укрие.

В определението си съдът е отбелязал, че по делото са представени съответните медицински доказателства – медицински епикризи, амбулаторни листове и други, от които се установява, че обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно същият да посещава болнични заведения, с оглед запазване здравето и живота си. По изложените съображения съдебният състав е счел, че определената мярка за неотклонение „домашен арест“ към настоящия момент вече се явява прекалено тежка, поради което следва да бъде отменена и заменена в по-лека такава. 

През септември т.г. тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък, който не уважи искането за изменение на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 62-годишния В.Ж. Съдът в Стара Загора наложи втората по тежест мярка за неотклонение –

„домашен арест“ с електронно наблюдение на В.Ж.

В мотивите си за изменение на мярката, магистратите посочиха, че не са прецизирани две от обвиненията срещу В.Ж., след като до момента по разследването са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели, сред които обитатели на дома и техни близки. Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние.

Припомняме, че в началото на юни т.г. 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.  

Източник: БТА/Ралица Стефанова    
В.Ж. дом за стари хора Ягода мерки за неотклонение парична гаранция домашен арест съд Казанлък прокуратура Стара Загора обвиняем нелегални домове здравословно състояние
