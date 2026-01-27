Свлачище затвори прохода Троян-Кърнаре

П редстои спиране на движението на моторни превозни средства през прохода Троян-Кърнаре, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Пловдив.

Ограничението се въвежда заради свлачище на земна и скална маса върху пътното платно от южната страна.

За свлачището са получени редица сигнали на телефон 112, като първият от тях е бил подаден около 8:30 ч. във вторник сутрин.

До разчистване на пътя, съвместна организация се създава от областните дирекции на МВР в Пловдив и Ловеч.

През месец декември проходът Троян-Кърнаре отново беше затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.