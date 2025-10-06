България

Виктор Чаушев е новият заместник-кмет по транспорта на София

Той ще работи по реформа в градския транспорт и по създаването на актуален транспортен модел за столицата

6 октомври 2025, 13:54
Източник: Столична община/БТА

О т 13 октомври 2025 г. към екипа на Столична община се присъединява Виктор Чаушев, който ще ръководи ресора „Транспорт и градска мобилност“. Назначението е част от усилията на общината да модернизира управлението на градския транспорт и да подобри мобилността в София.

Професионалният опит на Виктор Чаушев е тясно свързан с анализи и проекти за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. той заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и за реформите в обществения транспорт.

В новата си роля в Столична община Чаушев ще работи по реформа в градския транспорт и по създаването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните нужди на гражданите и да предлага устойчиви и дългосрочни решения за мобилността в столицата.

„Благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-важните системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София“, заяви кметът Васил Терзиев.

От Столичната община подчертават, че назначението на Виктор Чаушев е част от визията за изграждане на съвременен, достъпен и устойчив транспортен модел, в който гражданите са в центъра на градската мобилност.

Според визията на общината това е ключов етап от усилията София да развие инфраструктура и транспортна система, съпоставими с европейските стандарти – система, която осигурява надеждност, достъпност и по-добро качество на живот за всички жители на столицата.

Източник: Столична община    
