След преливането на язовирите: Кой контролира водната стихия и в безопасност ли са населените места?

След интензивните валежи и бързото снеготопене в планинските райони, хидрологичната обстановка в страната остава динамична

24 март 2026, 11:25
Източник: БГНЕС

Д окато три от големите язовира в страната вече достигнаха критичните си нива и започнаха да преливат, въпросът, който вълнува хиляди българи, е един: има ли опасност от наводнения?

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

След интензивните валежи и бързото снеготопене в планинските райони, хидрологичната обстановка в страната остава динамична. Към днешна дата три големи язовира („Пчелина“, „Боровица“ и „Йовковци“) преливат контролирано, а други девет са запълнени на над 90%. На фона на тези цифри, институциите уверяват, че ситуацията е под контрол, но експертите предупреждават, че превенцията е единственото оръжие срещу капризите на природата.

Какво се случва с преливащите язовири?

Противно на масовите опасения, самото „преливане“ на един язовир невинаги означава бедствие. Когато съоръженията са проектирани правилно и поддържани добре, преливането става през т.нар. „преливници“ – съоръжения, предназначени точно за извеждане на излишното количество вода по безопасен начин.

В момента преливането на трите язовира се определя като „контролирано“. Това означава, че водните маси се отвеждат в речните легла, които предварително са били почистени (в идеалния случай), за да поемат по-високия дебит. Проблемът обаче възниква, когато придошлите води срещнат непочистени речни корита, паднали дървета или незаконни постройки по поречията.

Мерките: Какво правят властите в момента?

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и „Напоителни системи“ са в състояние на повишена бдителност. Основните мерки включват:

  • Денонощно наблюдение: Хидролози следят притока и оттока на всяка минута. В реално време се изчислява колко време ще отнеме на вълната да достигне до най-близкото населено място.
  • Освобождаване на „свободен обем“: В язовирите, които все още не са прелели, се извършва контролирано изпускане през основните изпускатели. Целта е да се създаде „буфер“, който да поеме очакваните нови валежи.
  • Проверка на дигите: Екипи на Гражданска защита и местните общини обхождат критичните точки на дигите по долните течения на реките, за да предотвратят пробиви.

Критичните точки и техническото състояние

Въпросът с техническото състояние на язовирните стени остава „горещ картоф“ за всяко правителство. В България има над 6000 язовира, като голяма част от тях са малки, общински водоеми, често давани под аренда.

„Големите и значими язовири, които се управляват централно, са в добро състояние. Истинското предизвикателство са малките язовири, които нямат постоянно наблюдение и квалифициран персонал,“ коментират експерти по хидротехника. За тях се прилагат извънредни мерки, включително и частично разрушаване на преливни стени, ако има риск от прекъсване на стената.

Какво следва?

Прогнозата на синоптиците за следващите дни ще бъде решаваща. Ако валежите спрат, нивата на язовирите ще започнат да спадат в рамките на 48 до 72 часа. Ако обаче се зададе нова вълна, ще се премине към по-драстични мерки, включително евакуация на техника и хора от най-ниските заливни тераси на реките.

Какво трябва да знаят гражданите?

  • Следете официалните бюлетини на МВР и общините.
  • Избягвайте преминаването през мостове и поречия при видимо покачване на нивото на водата.
  • Не изпадайте в паника – преливането през преливник е нормален хидротехнически процес.

 

Язовири Наводнения Преливане Водни нива Валежи Мерки Превенция Речни корита Гражданска защита Хидрологична обстановка
Последвайте ни
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

„Ти каза: „Хайде да го направим" – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

Български астрономи откриха нова „свръхземя": Планета без аналог в нашата система

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж"

biss.bg
dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

Обектите са разположени в Боровец, София и Бургас

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Криза в Белия дом: Призоваха Джей Ди Ванс да обяви Тръмп за недееспособен

Журналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина

Шофьорът е загубил контрол над превозното средство

Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия

Самата Мелони повтори няколко пъти преди гласуването, че няма да подаде оставка

НАТО строи нов военен корпус в Турция, плановете са започнали миналата година

Министерството на отбраната твърди, че инициативата не е свързана с Иран, а е в рамките на регионалните стратегически планове на Алианса

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Ще се опита ли Пекин да помогне на режима в Техеран

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Apple винаги се е асоциирала с премиум устройства на подобаващи цени. Но през последните няколко години компанията започна устремен курс към предлагане на продукти на все по-достъпни цени и изглежда сякаш отстъпва от традиционната си стратегия

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Преди четири месеца жена, заяви, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Всичко от днес

От мрежата

