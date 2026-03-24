След преливането на язовирите: Кой контролира водната стихия и в безопасност ли са населените места?

Д окато три от големите язовира в страната вече достигнаха критичните си нива и започнаха да преливат, въпросът, който вълнува хиляди българи, е един: има ли опасност от наводнения?

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

След интензивните валежи и бързото снеготопене в планинските райони, хидрологичната обстановка в страната остава динамична. Към днешна дата три големи язовира („Пчелина“, „Боровица“ и „Йовковци“) преливат контролирано, а други девет са запълнени на над 90%. На фона на тези цифри, институциите уверяват, че ситуацията е под контрол, но експертите предупреждават, че превенцията е единственото оръжие срещу капризите на природата.

Какво се случва с преливащите язовири?

Противно на масовите опасения, самото „преливане“ на един язовир невинаги означава бедствие. Когато съоръженията са проектирани правилно и поддържани добре, преливането става през т.нар. „преливници“ – съоръжения, предназначени точно за извеждане на излишното количество вода по безопасен начин.

В момента преливането на трите язовира се определя като „контролирано“. Това означава, че водните маси се отвеждат в речните легла, които предварително са били почистени (в идеалния случай), за да поемат по-високия дебит. Проблемът обаче възниква, когато придошлите води срещнат непочистени речни корита, паднали дървета или незаконни постройки по поречията.

Мерките: Какво правят властите в момента?

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и „Напоителни системи“ са в състояние на повишена бдителност. Основните мерки включват:

Денонощно наблюдение: Хидролози следят притока и оттока на всяка минута. В реално време се изчислява колко време ще отнеме на вълната да достигне до най-близкото населено място.

Освобождаване на „свободен обем“: В язовирите, които все още не са прелели, се извършва контролирано изпускане през основните изпускатели. Целта е да се създаде „буфер“, който да поеме очакваните нови валежи.

Проверка на дигите: Екипи на Гражданска защита и местните общини обхождат критичните точки на дигите по долните течения на реките, за да предотвратят пробиви.

Критичните точки и техническото състояние

Въпросът с техническото състояние на язовирните стени остава „горещ картоф“ за всяко правителство. В България има над 6000 язовира, като голяма част от тях са малки, общински водоеми, често давани под аренда.

„Големите и значими язовири, които се управляват централно, са в добро състояние. Истинското предизвикателство са малките язовири, които нямат постоянно наблюдение и квалифициран персонал,“ коментират експерти по хидротехника. За тях се прилагат извънредни мерки, включително и частично разрушаване на преливни стени, ако има риск от прекъсване на стената.

Какво следва?

Прогнозата на синоптиците за следващите дни ще бъде решаваща. Ако валежите спрат, нивата на язовирите ще започнат да спадат в рамките на 48 до 72 часа. Ако обаче се зададе нова вълна, ще се премине към по-драстични мерки, включително евакуация на техника и хора от най-ниските заливни тераси на реките.

Какво трябва да знаят гражданите?