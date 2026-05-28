Свят

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

28 май 2026, 22:19
Източник: EPA/БГНЕС

И талианските власти конфискуваха активи на стойност над 200 милиона евро, за които се твърди, че са свързани с мафиотската империя и мрежата за трафик на наркотици на покойния бос на коза ностра Матео Месина Денаро, съобщи ДПА. 

Трима души са арестувани по време на мащабна операция, предприета в няколко държави, съобщиха италианските власти.

Денаро беше заловен в Сицилия през януари 2023 г. Като ръководител на коза ностра, той беше един от най-издирваните престъпници в Италия повече от три десетилетия.

Задържаха най-издирвания мафиотски бос в Италия

До залавянето му се стигна, след като той потърсил медицинска помощ заради онкологично заболяване. Осем месеца след ареста той почина в затвора на 61-годишна възраст, без да бъде съден.

Последните акции бяха част от разследване за пране на пари, свързано с операции за трафик на наркотици, за които се твърди, че са свързани с Денаро. 

Парите са били натрупани чрез реинвестиране на средства от наркотици, натрупани от 80-те години на миналия век в няколко европейски държави и извън континента. Разследващите идентифицираха осем компании, за които се предполага, че са свързани с мрежата. Те също така установиха злато и луксозни имоти в най-атрактивните райони на Коста дел Сол, Испания.

Карабинерите удариха босове на Коза ностра

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност за поредния тежък удар по мафията, заявявайки, че „италианското правителство иска да използва конфискуваните средства за мерки за повишаване на сигурността на гражданите и ще разпредели парите между съответните органи“, за да се подобри работата на полицията.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Коза ностра Италия мафия
