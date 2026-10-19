Сигнал за бомба в сградата на НЗОК в София

С игнал за поставено взривно устройство наложи евакуацията на сградата на Националната здравноосигурителна каса в София. Всички служители и посетители са били изведени от институцията.

Трети ден вълна от сигнали за взривни устройства в училища, детски градини и летището в София

От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че са предприети действия съгласно установените процедури за проверка на сигнали за взривни устройства.

Междувременно от МВР съобщиха, че подобни заплахи са получени и за други обекти на територията на столицата. Засега от ведомството не уточняват кои са засегнатите места.

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Това не е първият случай на подобни сигнали през този месец. В началото на октомври предупреждения за поставени взривни устройства бяха изпратени до училища и детски градини в София. Сигнали за бомби имаше и в образователни институции в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.