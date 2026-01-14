Шофьор с летни гуми помете жена в Благоевград

Ж ена пострада при инцидент на пътя днес в Благоевград. Около 10.00 ч. автомобил излиза от паркинга на голяма търговска верига, потвърдиха от пресцентъра на МВР пред БНТ.

Заради движение, несъобразено с пътната обстановка, шофьорът изпуснал управлението при завой. Колата поднесла и помела движеща се по тротоара жена, като я влачила няколко метра.

На място бил извикан екип на полицията, както и линейка. По-късно пострадалата жена е прегледана в болницата в Благоевград, където е установено, че има охлузвания и хематоми по тялото.

При инцидента е увреден стълб на уличното осветление.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

Установено е, че автомобилът е бил с летни гуми.