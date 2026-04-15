Шофьор с 2 месеца стаж катастрофира, загина 17-годишен

М омче на 17 години загина при катастрофа край карловското село Розино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Инцидентът е станал вчера около 18:30 часа. Според сигнала до тел. 112 лек автомобил излязъл извън платното за движение и се блъснал в мантинела и дърво.

Насоченият натам патрул на Районно управление-Карлово установил, че колата управлявал 18-годишен водач с двумесечен стаж зад волана. Той и двама негови спътници на 17 и 15 години са били транспортирани в болница. Малко по-късно от лечебното заведение е съобщено за настъпилата смърт на 17-годишното момче.

Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, взета му е кръв за химически анализ. Причините за възникване на произшествието се разследват в досъдебно производство.

През март младеж на 21 години загина при катастрофата между тир и лек автомобил БМВ край Садово, припомня БТА.