България

Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, а дете е с опасност за живота

Инцидентът е станал на пътя между Карнобат и Айтос

14 април 2026, 08:53
Източник: iStock photos/Getty images

Т ежка катастрофа на пътя между Карнобат и Айтос, в участъка между селата Кликач и Чукарка. 14-годишен е в кома с животозастрашаваща травма на главата, освен това 7-годишно момиче е пострадало, както и двама възрастни.

Пътният инцидент е станал около час след полунощ на 12 април.  

Лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от Карнобат, е загубил контрол заради несъобразена скорост при мокра настилка. Колата е излязла извън пътя, ударила се е в мантинелата, след което се е върнала на платното и е блъснала движещо се в дясната МПС с бургаска регистрация, шофирано от 27-годишен мъж от Малко Търново.

Пострадали са четирима души от удареното превозно средство, сред тях две деца.

35-годишен мъж е с контузия на гръдния кош. Той е освободен за домашно лечение. 33-годишна жена е с общи контузии, отказала е медицинска помощ. 7-годишно момиче е с нараняване на подбедрицата. То също е освободено за домашно лечение. 14-годишно момче с черепно-мозъчна травма в тежко състояние и с опасност за живота, предава NOVA.

В резултат на катастрофата са нанесени и материални щети по пътната инфраструктура - повредени са девет мантинели и осем предпазни колчета.

Източник: NOVA    
Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Абокати в салона за красота: Кой ни влива забранени „коктейли“ и защо е опасно

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Държавите, в които водата е по-ценна от златото

Стотици отменени полети в Германия

Стотици отменени полети в Германия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Дворецът на Путин под пълна блокада: Имението на Валдай се превърна в най-защитената зона в Русия

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

Задава се глобална криза с недостиг на работни места

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

Любопитно Преди 10 минути

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

България Преди 12 минути

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

България Преди 1 час

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

България Преди 1 час

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Свят Преди 1 час

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Свят Преди 1 час

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

Доналд Тръмп

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Свят Преди 1 час

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

България Преди 1 час

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

Свят Преди 1 час

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

<p>Експерт предупреди: Ако това се случи, Европа ще има голям проблем с горивата</p>

Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца

България Преди 1 час

Боян Рашев посочи, че в момента на глобално ниво се отчита дефицит от 13 милиона барела петрол на ден в сравнение с края на февруари

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

България Преди 2 часа

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

<p>Тръмп заплаши: След Иран може &quot;да се отбием&quot; в Куба</p>

Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

Свят Преди 3 часа

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле"

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Любопитно Преди 3 часа

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

<p>Светли вторник е, а имен ден празнуват...</p>

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Любопитно Преди 4 часа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Любов, море и щастие: Гери Малкоданска отпразнува рождения си ден като в приказка

Edna.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

15-годишна вози двама на тавана на кола, те паднали в движение

Nova.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg