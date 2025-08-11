България

Шофьор отказа тест с дрегер, друг мъж дал кръвна проба за алкохол вместо него

Спътничката му пък опитала да подкупи полицаи

11 август 2025, 12:14
Шофьор отказа тест с дрегер, друг мъж дал кръвна проба за алкохол вместо него
Източник: Thinkstock/Guliver

Х ванаха шофьор, завел друг мъж да даде кръвна проба за алкохол вместо него. Спътничката му пък опитала да подкупи полицаи. Случаят се разиграл в малките часове на 9 август в Кнежа.

Около 02:50 часа на улица „Димитър Бутански“ полицейски патрул спрял за проверка лек автомобил, шофиран от 50-годишен водач. При извършения контрол той отказал да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство, като заявил, че ще предостави кръвни проби за медицинско изследване.

С намерението да прекрати съставянето на акт, неговата 47-годишна спътничка успяла да хвърли през отворения прозорец на служебния автомобил банкнота от 100 лева. Жената се обърнала към служителите от РУ – Кнежа с думите „Ето, да се почерпите“. Задържана е веднага и е отведена в РУ-Кнежа.

Минути по-късно същата нощ 50-годишният шофьор отишъл в сградата на ФСМП - Кнежа заедно с 20-годишен. По-младият мъж дал кръвна проба вместо нарушителя.

На място дошъл полицейски инспектор, който установил размяната, предава NOVA. Иззетата кръвна проба е унищожена и е взета проба за лабораторен анализ от 50-годишния шофьор. Разпитан е свидетел.

И за двете престъпления в образувано досъдебно производство.

Източник: NOVA    
