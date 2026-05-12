Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

12 май 2026, 14:45
Източник: БТА

О кръжният съд в Кърджали постанови присъда по реда на съкратеното съдебно следствие и осъди 53-годишна гръцка гражданка за даден подкуп на длъжностни лица. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Подсъдимата е призната за виновна в това, че на 7 февруари, на път I-5, дала една банкнота с номинал от 50 евро на полицейски органи, за да не извършат действие по служба – да не бъде извършена проверка за употреба на алкохол, както и да не бъде съставен акт за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата на водача на лекия автомобил.

Насроченото за разглеждане днес разпоредително заседание по делото, продължи с провеждане на съкратено съдебно следствие, в което от подсъдимата бяха признати всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, допълват от пресцентъра на съда.

За извършеното престъпление тя е осъдена на лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро, както и направените разноски в съдебното и досъдебното производство.

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив, допълват от пресцентъра на съда в Кърджали.

Припомняме, че случаят е от началото на февруари на главния път до разклона за село Кирково, когато полицаи спрели за проверка лек автомобил, управляван от 45-годишен мъж. В момента, в който водачът е трябвало да бъде изпробван за алкохол, спътничката му подхвърлила в патрулния полицейски автомобил 50 евро. Отчетеното количество алкохол в издишания въздух е било 1,55 промила.

Източник: БТА, Валентина Стоева    
