Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

О кръжният съд в Кърджали постанови присъда по реда на съкратеното съдебно следствие и осъди 53-годишна гръцка гражданка за даден подкуп на длъжностни лица. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Подсъдимата е призната за виновна в това, че на 7 февруари, на път I-5, дала една банкнота с номинал от 50 евро на полицейски органи, за да не извършат действие по служба – да не бъде извършена проверка за употреба на алкохол, както и да не бъде съставен акт за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата на водача на лекия автомобил.

Във Варна осъдиха мъж за опит за подкупване на полицаи

Насроченото за разглеждане днес разпоредително заседание по делото, продължи с провеждане на съкратено съдебно следствие, в което от подсъдимата бяха признати всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, допълват от пресцентъра на съда.

За извършеното престъпление тя е осъдена на лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро, както и направените разноски в съдебното и досъдебното производство.

Година условно за предложен подкуп на полицай

Присъдата на съда не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив, допълват от пресцентъра на съда в Кърджали.

Припомняме, че случаят е от началото на февруари на главния път до разклона за село Кирково, когато полицаи спрели за проверка лек автомобил, управляван от 45-годишен мъж. В момента, в който водачът е трябвало да бъде изпробван за алкохол, спътничката му подхвърлила в патрулния полицейски автомобил 50 евро. Отчетеното количество алкохол в издишания въздух е било 1,55 промила.