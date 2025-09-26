Шеф преби свой работник в Разградско

М ъж на 56 години от Разград е нанесъл побой на свой работник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

В четвъртък следобед е получен сигнал за скандал, възникнал в стопанския двор на село Раковски. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че спорът е между двама мъже – 56-годишен от Разград и 48-годишен от село Точилари. По-възрастният от мъжете нанесъл удари с юмруци върху другия, който е негов работник в стопанството.

Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград с фрактури на две ребра. За случая е уведомена Инспекцията по труда. Работодателят е задържан в Районното управление в Разград, а по случая се води досъдебно производство, отбелязаха от полицията в Разград.

През изминалата година случаите на насилие в областта бележат ръст с 29%, информират от МВР. Регистрирани са 49 престъпления, като се отчита ръст и при постъпилите сигнали на домашно насилие.