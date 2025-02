Сергей Лавров заминава на посещение в Турция

Р уският министър на външните работи Сергей Лавров ще направи посещение в Турция, като според турски източник срещата му с турския му колега Хакан Фидан ще бъде в понеделник, съобщиха руски и турски източници.

Както обяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, Лавров ще бъде в Турция „в най-близко време“ начело на делегация и ще обсъди „широк кръг от теми от международния, регионалния и двустранния дневен ред“.

