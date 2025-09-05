България

САЩ с нов военен аташе в България

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

5 септември 2025, 16:57
Източник: U.S. Embassy Sofia

С АЩ назначиха нов военен аташе в посолството си в България. Това е полк. Джон Картър.

"Ново лице, но същата отдаденост към укрепването на нашите обща сила и сигурност. Благодарим на министър Запрянoв и всички уважаеми представители на българските въоръжени сили, че топло посрещнаха нашия нов аташе по отбраната от ВВС на САЩ полк. Джон Картър", съобщават от дипломатическата мисия в София.

България и САЩ укрепват сигурността с мащабно обучение с F-16

"Гордеем се с работата, която вършим заедно, за да подпомагаме защитата на българските територия и граждани, както и укрепването на източния фланг на НАТО и Черноморския регион", добавят от посолството на САЩ.

САЩ аташе
