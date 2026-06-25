Екшън в Шуменско: Мъж гони с кола и стреля по тийнейджъри след рожден ден

М ъж на 42 години от село Велино е задържан за хулиганска проява, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Стрелба в Шумен, задържаха двама мъже

Малко след 21:00 ч. вчера непълнолетни младежи са подали сигнал на телефон 112, че местен жител им създавал проблеми. Те съобщили, че малко преди това празнували рожден ден и като си тръгвали, мъжът започнал да ги обижда, преследвал ги с лек автомобил и, по думите им, стрелял с въздушна пушка.

Мъжът е установен от служители на реда, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха през март 33-годишен мъж от Шумен, прострелял три пъти съседа си с пневматично оръжие.