Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

26-годишният румънски гражданин Страте Чиприян получи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”. След катастрофата в четвъртък вечерта в Бургас, когато след гонка с екипи на "Гранична полиция" автомобилът управляван от него самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти, мъжът получи две обвинения - за причиняване на смърт на повече от едно лице при ПТП, съобщава NOVA.

Кола с мигранти падна в езерото Вая край Бургас, има жертви (ВИДЕО/СНИМКИ)

Другото обвинение е за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

В съдебна зала стана ясно, че работи като мебелист. Попаднал в ролята на муле, след като намерил обява за превозване на пътници от България.