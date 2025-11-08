България

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Автомобилът, управляван от него, самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти

8 ноември 2025, 17:51
Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста
Източник: БТА

26-годишният румънски гражданин Страте Чиприян получи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”. След катастрофата в четвъртък вечерта в Бургас, когато след гонка с екипи на "Гранична полиция" автомобилът управляван от него самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти, мъжът получи две обвинения - за причиняване на смърт на повече от едно лице при ПТП, съобщава NOVA.

Кола с мигранти падна в езерото Вая край Бургас, има жертви (ВИДЕО/СНИМКИ)

Кадри от трагедията в Бургас: Кола с мигранти потъва пред очите на полицията след гонка
18 снимки
мигранти бургас
мигранти бургас
мигранти бургас
мигранти бургас

Другото обвинение е за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

В съдебна зала стана ясно, че работи като мебелист. Попаднал в ролята на муле, след като намерил обява за превозване на пътници от България.

Катастрофа в Бургас Трафик на мигранти Нелегални мигранти Полицейска гонка Загинали мигранти Страте Чиприян
Последвайте ни
Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Откриха следа от Стефани, изчезнала във Витоша

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Ключът към успеха: Renault разработи Twingo за 2 години

Ключът към успеха: Renault разработи Twingo за 2 години

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 ден
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 1 ден

Виц на деня

В ресторант: – Сервитьор, защо порцията е толкова малка? – Диетична е. – А защо е толкова скъпа? – За да не ви се яде…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 10 минути

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Четирима съквартиранти се борят за оставане в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Зрителите могат да подкрепят номинираните в приложението NOVA PLAY

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

Акад. Николай Денков избран за зам.-председател на "Продължаваме Промяната"

България Преди 2 часа

Предложението е на лидера на партията Асен Василев

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Израелски удари в Ливан: Двама убити и седем ранени при атаки

Свят Преди 2 часа

Засега израелската армия не е коментирала съобщенията за тези атаки

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Свят Преди 2 часа

Мамдани е в Пуерто Рико, заради традиционна за политическата класа в Ню Йорк следизборна среща със спонсори и съмишленици

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Свят Преди 3 часа

На мястото на взрива работят около 140 пожарникари

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

Драгомир Стойнев: С Бюджет 2026 всички доходи ще се вдигнат над инфлацията

България Преди 3 часа

Забраната за износ на дизел и авиационно гориво дава сигурност на българската икономика, заяви той

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Финалистът Калоян среща своя ученик Максим на Арената в Дивия север

<p>Над 200 станаха жертвите на тайфуна &quot;Калмаеги&quot; във Филипините</p>

Над 200 станаха жертвите на тайфуна "Калмаеги" във Филипините, нова стихия приближава страната

Свят Преди 4 часа

109 души все още са в неизвестност

Путин назначи нов заместник-секретар на Съвета за сигурност

Путин назначи нов заместник-секретар на Съвета за сигурност

Свят Преди 4 часа

Длъжността ще заеме Андрей Булга, един от досегашните зам.-министри на отбраната

„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

„Парадоксът на ужаса“: Как страшните филми могат да успокоят тревожността ви

Любопитно Преди 4 часа

Страшните филми могат да бъдат идеалната терапия по време на тревожни моменти

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

Верижна катастрофа на АМ „Тракия”, шофьор е с опасност за живота

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал на 166 км в посока София

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

Решават мярката на румънския шофьор от катастрофата в Бургас

България Преди 5 часа

Обвиненията срещу него са две - за умишлено причиняване на смърт и за нелегален трафик

"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

"Пътна полиция" с акция по големите ни гранични пунктове

България Преди 5 часа

Проверява се за неплатени глоби и за нередности на пътя

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Кристалина Георгиева: С въвеждането на еврото България ще стане по-привлекателна за инвеститорите

Пари Преди 5 часа

Най-важното за България е висок растеж, висока конкурентоспособност и висока привлекателност за инвестиции, заяви тя

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

България Преди 6 часа

Решението за бъдещето на рафинерията е от национално значение, отбеляза вицепрезидентът

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

6 житейски урока, които научихме от “Сексът и градът”

Edna.bg

Истинската история на прегърнатата възрастна двойка от филма "Титаник"

Edna.bg

Бойко Величков: Има двоен аршин и тенденция срещу нас! Искаме да сме на върха

Gong.bg

Веласкес: Подведохме се по начина на игра на съперника, извинявам се на феновете

Gong.bg

Камера около хижа „Алеко” е засякла издирваната на Витоша 20-годишна жена

Nova.bg

София с нови тротоари за 17 млн. лв.

Nova.bg