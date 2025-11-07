Кола с мигранти падна в езерото Вая край Бургас, има жертви (ВИДЕО/СНИМКИ)

Схема за милиони: Кражба на гориво ощети и "Лукойл", и държавата

Г онка между екип на „Гранична полиция“ и автомобил с мигранти завърши с тежък инцидент в района на Бургас, потвърдиха от МВР за NOVA. По първоначална информация колата, която е с румънска регистрация, не е спряла на подаден сигнал на полицията.

Заради мократа настилка водачът загубил контрол над превозното средство, което излязло от пътното платно и паднало в езерото Вая.

Загинал и 6 ранени при гонка с мигранти в Бургаско

От ГД „Гранична полиция“ потвърдиха, че шестима миграни са загинали, а трима за ранени.

Шофьорът на автомобила, румънски гражданин на около 30 години, е оцелял. Той е задържан и е разпитван цяла нощ.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ.

След гонка: Полицията залови мигранти край Бургас

На брифинг директорът на РДГП Бургас старши комисар Лъчезар Момчев заяви, че гонката започнала около 21:20 ч. в четвъртък, когато гранично-полицейски наряд на ГПУ – Царево засякъл лек автомобил, превозващ незаконни мигранти.

„Направен е опит за спиране чрез звуков и светлинен сигнал, но водачът отказал да се подчини. Последвали са още няколко опита за спиране от различни полицейски екипи“, уточни Момчев.

Екшън в Бургас: Издирват с кучета мигранти в тръстиките на езерото Вая

Той добави, че били са задействани националната полиция и жандармерията, а в района са организирани заградителни мероприятия.

Въпреки това автомобилът продължил движението си с висока скорост и изключително рисково поведение на водача, като на няколко пъти застрашил живота на полицейски служители.

„Колата избутва движещ се пред нея автомобил, в който пътувало семейство“, допълни той.

По информация на началника на отдел "Охранителна полиция и КАТ" към ОДМВР Бургас комисар Марин Димитров, пет полицейски екипа са били в готовност да използват ленти за принудително спиране. Преследването продължило по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов".

„Избрано беше най-подходящото място, за да не се допусне навлизане на автомобила с мигранти в градската част на Бургас“, посочи той.

Според предварителни данни превозното средство се движело с около 150–160 км/ч на някои участъци от пътя. След поставянето на лентата водачът губи контрол над управлението, преобръща колата, която пада в езерото Вая.

„Вследствие на високата скорост и метеорологичните условия водачът изгубил контрол. Колегите незабавно оказаха първа помощ и спасиха няколко души с жизнени показатели“, каза Момчев.

При инцидента няколко мигранти са загинали на място, най-вероятно вследствие на премазване от автомобила, а други са били откарани в болница.

„Състоянието на ранените е стабилно. По първоначални данни мигрантите са от Афганистан и са се насочвали към Западна Европа“, съобщи още старши комисар Момчев.

Водачът на автомобила е млад мъж с румънско гражданство. Той първо ударил билборд край пътя, след което колата излетяла на значително разстояние и паднала в близост до брега на езерото.

Заместник-директорът на ОДМВР – Бургас комисар Ради Пенев подчерта, че действията на органите на реда предотвратили много по-тежък сценарий: „Не беше допуснато автомобилът да влезе в градската част и по основните пътни артерии на Бургас. Спасен е животът и здравето на наши колеги и на гражданите. Благодарение на адекватната реакция бяха спасени и няколко души, които все още имаха жизнени показатели.“

Директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов заяви пред NOVA, че се забелязва „изнервеност” при шофьорите, които превозват мигранти.

„Това е осмият случай с неподчинение, при който задействаме специална процедура с използване на шипове”, обясни той.

Златанов уточни, че полицаите са разпънали лентата с шиповете. За да ги избегне, шофьорът прави рязката маневра, при което се обръща и пада във водата.

Директорът на „Гранична полиция” подчерта, че тези мерки се взимат от органите на реда с цел да предотвратят риск за гражданите.

Борбата на органите на реда срещу нелегалната миграцията

Мащабът на бизнеса с мигранти за тази година е спаднал със 70%. През 2024 година е със 70% по-нисък от 2023 г. Това обясни Златанов по отношение на системните действия на полицията борбата с нелегалната миграция.

Главният директор на „Гранична полиция” каза, че пред последната година и половина са неутрализирани повече от 15 престъпни групи, развиващи такава дейност.

Той допълни, че границата на страната ни се пази по-добре, а ограните на реда работят по-ефективно.

Златанов обясни, че са предприети мерки за безопасността на полицаите по време на работа.