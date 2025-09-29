Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

П редседателят на СДС Румен Христов заяви при посещението си в Русе, че настоящото правителство има амбициите да изкара пълен мандат, "ако на президентските избори не се случи нещо екстремно“. „Но аз съм убеден, че кандидатът на ГЕРБ – СДС ще спечели тези избори. Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, който да продължи по пътя, който е поела България, да следваме цивилизационния избор, който беше направен отдавна“, заяви Христов.

Според него затова е задължително в президентството на „Дондуков“ 2 след Румен Радев да влезе проевропейски кандидат. Христов коментира и „престрелките“ между настоящия президент на България и управляващото мнозинство, които според него няма да са повод за предсрочни избори.

Радев: Оставаме ли държава, подвластна на чужди интереси

„Престрелките бяха започнати от Румен Радев. Очевидно е, че той се притеснява, че „царуването“ му изтича след една година. Мисли за свой политически проект явно и е изнервен от това, че ако няма предсрочни избори, след президентските избори това, което получава като дивидент, седейки на „Дондуков“ 2… Знаем какво е да си действащ държавен глава, по какъв начин ти помагат медиите, това че си на тази позиция. Това го притеснява, защото той знае, че ако парламентарните избори бъдат след провеждане на президентските избори, шансовете му намаляват драстично и са далеч от това, което очаква сега“, коментира Румен Христов.

Той е в крайдунавския град за откриване на информационен офис и приемна на Илия Лазаров в качеството му на член на Европейския парламент и на Европейската народна партия. Това е повод и за заседание на Националния изпълнителен съвет (НИС) на СДС в Русе, на което да се обсъди динамичната актуална политическа обстановка, добави Христов.

„Мнозинството е стабилно. То осигурява възможност правителството да работи добре. Ние правим в парламента всичко възможно да имаме едно стабилно управление, предвид на голямата задача, а именно влизането в еврозоната от 1 януари, плавният преход за приемането на еврото, преминаването от лева в евро да стане наистина плавно. Много усилено се работи за това“, каза още Румен Христов.

Той отчете, че НИС на СДС ще обсъди още проблемите с водоснабдяването и с усвояване на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, както и цялата законодателна програма, която предстои пред парламента през тази сесия.