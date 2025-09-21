България

Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство

Той отбеляза, че правителството е сложна коалиция и посочи, че партиите в нея са основно лидерски

21 септември 2025, 20:49
Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство
Източник: БТА

З а зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство и то гарантира немалко управление, заяви премиерът Росен Желязков в предаването „Интервюто“ на БНТ.

Той отбеляза, че правителството е сложна коалиция и посочи, че партиите в нея са основно лидерски и ако може да се говори на сблъсъци, те са на ниво лидери. И аз не бих ги нарекъл сблъсъци, а дебати и дискусии, които се проверяват за устойчивостта си с гласуването и подкрепата за кабинета, добави премиерът. Затова всички, които подкрепят кабинета, зависят един от друг и зависят за това да има правителство, правителството е гаранция за това, че има парламент, а парламентът е мястото, където се решават важните въпроси. посочи Желязков. По думите му центърът на властта е взаимодействието между правителството и мнозинството, в парламента е центърът на вземането на решения.

Колкото и да се опитват някои политически играчи да вбиват клин между мен и лидера на ГЕРБ, това е напразно и обречено на неуспех, заяви още министър-председателят. Аз съм диалогичен човек, моят ангажимент е да намирам разбиране в мнозинството в парламента по важните решения и аз мисля, че го постигам, а ролята на лидерите е да правят основните политически послания и да гарантират стабилността на правителството, добави той.

Проблемът с водата се задълбочава и трябва да се търсят решения и по отношение на водоизточниците, и по отношения на инфраструктурата, коментира още Желязков. 

На въпрос за ситуацията в Плевен той отговори, че проблемът е дългосрочен, но догодина в Плевен не трябва да има режим на водата. Всички в кризисния щаб, а и в Националният борд по водите, ще работят за решаването на проблема, който зависи от ВиК и кметове на общини, и не само в Плевен, добави той. 

Желязков каза още, че водната криза е проблем от много години, който се задълбочава с влошаването на климатичната обстановка в страната. Той допълни, че без валежи е трудно да се осигури необходимото водно количество. 

Проблемите са свързани с лошо планиране и лошо управление на водите и недобра координация по отношение на тяхното ползване, каза още премиерът. Според него най-проблемна е водната инфраструктура. Желязков отбеляза още, че усилията за справяне с водната криза са насочени към ремонтни дейности.

Източник: БНТ, БТА    
Правителство Вот на недоверие Росен Желязков Политически дебат Водна криза Бюджетен дефицит Въвеждане на еврото Хотел с водопада Политическа стабилност МВФ препоръки
