Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

Р язко се повиши нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Реката вече е достигнала ниво от над 5 метра и е започнала да залива обработваема земя. Въпреки това на този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората.

Причината за бедствието са проливните дъждове през предходните няколко дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м. Смята се, че приливът на вода идва от течението в района на областите Габрово и Велико Търново.

По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, преминаващ близо до селото.

Предстоят огледи. При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено.

По разпореждане на областния управител Драганов на място ще бъде изпратена специализираха техника, включително багери и кранове, които да отстранят дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста.

Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури.

Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.