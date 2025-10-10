България

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

На този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората

10 октомври 2025, 12:17
Източник: Областна администрация Русе

Р язко се повиши нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

Реката вече е достигнала ниво от над 5 метра и е започнала да залива обработваема земя. Въпреки това на този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората.

Причината за бедствието са проливните дъждове през предходните няколко дни, които на места надхвърлиха 200 л/кв. м. Смята се, че приливът на вода идва от течението в района на областите Габрово и Велико Търново.

По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, преминаващ близо до селото.

Предстоят огледи. При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено.

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

По разпореждане на областния управител Драганов на място ще бъде изпратена специализираха техника, включително багери и кранове, които да отстранят дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста.

Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури.

Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов. 

