Разследват опит за взривяване на автомобил в Говедарци

О пит за взривяване на автомобил разследват прокуратурата и полицията в самоковското село Говедарци.

Случаят е от 14 май, когато в Районното управление в Самоков е бил подаден сигнал за съмнително устройство, поставено върху лек автомобил. Колата е собственост на търговско дружество.

След пристигането си на място полицията е открила прикрепено взривно устройство към автомобила.

Районът веднага е бил отцепен, а екип на „Специализирания отряд за борба с тероризма“ (СОБТ) към МВР е обезвредил бомбата, преди да се стигне до взрив.

По първоначални данни става дума за опит автомобилът да бъде унищожен или повреден чрез взрив. Според разследващите е съществувала реална опасност както за хората, така и за близките имоти в района.

Разследването се води под наблюдението на Окръжната прокуратура в София. Към момента не се съобщава дали има задържани и каква е вероятната версия за поставянето на взривното устройство.

По случая продължават огледите и събирането на доказателства. Устройството е иззето за изследване.