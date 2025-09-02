България

Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

2 септември 2025, 06:16
Първият септемврийски вторник – слънчев и топъл
Източник: Thinkstock/Guliver

През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър, който до сутринта ще утихне.

Във вторник

ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 30 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще е без съществена промяна.

В планините

ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра – около 19 градуса.

По Черноморието

ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 53 мин. и залязва в 19 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 30 мин и изгрява в 17 ч. и 7 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.

В сряда и четвъртък

през страната ще премине атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден след обяд и до полунощ главно над Западна България, а през втория – в отделни райони и на изток. Ще има валежи, придружени с гръмотевици; по-интензивни явления са възможни в Югозападна България. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната – от североизток, там временно ще се усили до умерен. В сряда температурите ще останат високи – дневните над 30 градуса, в низините до около 35 градуса, в четвъртък ще се понижат с 3-4 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
