България

Проучване разкри: Любопитството и лесният достъп тласкат младите към наркотиците

Повече от половината анкетирани посочват, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества, а мнозинството подкрепя по-строги санкции

1 юли 2026, 14:10
Проучване разкри: Любопитството и лесният достъп тласкат младите към наркотиците
Източник: iStock

М нозинството от българите - 92% определят употребата на наркотични вещества като сериозен проблем за страната. Това показват данни от проучване, извършено от социологическа агенция „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо употребата на наркотици. Изследването е осъществено в периода 9-15 юни 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице" с таблет сред 1000 души над 18-годишна възраст, съобщиха от „Тренд". 

Повече от 40% от запитаните имат познат, който е употребявал или употребява наркотици, като 26% казват, че това е човек, с когото не са близки. Когато става дума за хора от по-близкото им обкръжение, най-често се посочват приятел или познат (11%), колега или съученик (7%) и близък член на семейството (2%). Дяловете са по-високи от средните сред младите хора под 30 години. 

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Близо шестима от всеки десет смятат, че в тяхното населено място има лесен достъп до наркотични вещества. Според българите основните причини младите хора да посягат към наркотични вещества са любопитството и желанието за експериментиране (50%), следвани от натиска от приятелската среда (42%), лесния достъп до наркотични вещества (39%) и липсата на родителски контрол (37%), показват още данните от проучването.

Преобладава подкрепата за по-строги санкции и засилен контрол. Най-често посочвани са по-сериозните наказания за разпространителите (65%), по-строгият контрол върху разпространението (64%) и повече полицейско присъствие около училища и други рискови места (45%), се посочва още в проучването. 

Източник: БТА, Десислава Пеева    
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