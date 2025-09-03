България

Промяна на времето в сряда – дъжд с гръмотевици

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

3 септември 2025, 06:21
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

В сряда

ще е слънчево. След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили – до умерен.

Максималните температури ще са предимно между 32 и 37 градуса, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София – около 31 градуса. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

В планините

ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра – около 19 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък и петък

ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през първия ден над крайните западни райони, а в петък – над Родопите; на отделни места там е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, слаб, в Източна България до умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28 и 33 градуса.

Източник: НИМХ    
Източник: НИМХ
