Променят закона за референдумите

Предвижда се по-лесно предлагане и провеждането на референдуми

14 януари 2026, 17:09
Н ародното събрание прие на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносители на предложенията са Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ и група народни представители. Законопроектът беше одобрен със 143 гласа „за“, 6 – „против“ и 24 – „въздържал се“.

Част от текстовете предвиждат по-лесното събиране на подписи и отправяне на предложения за провеждането на референдуми.

НС отхвърли предложените промени в Закона за референдумите

"Със законопроекта се предлага въвеждането на единен подход при двата вида референдуми по модела на местните референдуми", се казва в доклада на Комисията по конституционни и правни въпроси. Предвижда се отпадане на изискването за посочване на постоянен адрес от гражданите, които подписват предложението за провеждане на национален референдум. Друго предложение е свързано със срока на събиране и внасяне на подписките. Предвижда се още писменото уведомяване на новоизбран парламент или общински съвет за вече започнала процедура по провеждане на референдум, за да отпадне задължението за прекратяване на референдума поради прекратяване пълномощията на съответното Народно събрание или общински съвет. Някои предложения се отнасят и до прага на събиране на подписи и за валидност при референдумите.

Наталия Киселова от„БСП – Обединена левица“ каза, че парламентарната група подкрепя законопроекта. "През годините законът претърпя еволюция и се облекчават условията за референдуми", посочи тя.

НС отхвърли предложените от ИТН промени за провеждането на референдуми

Александър Рашев от ИТН заяви, че партията е заложила темата за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление още в устава си. По думите на колегата му Станислав Балабанов смисълът на пряката демокрация е хората да бъдат по-често питани по важни за тях или страната въпроси. 

Явор Божанков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ коментира, че референдумът е инструмент, с който не бива да се злоупотребява. Той даде пример с „Брекзит“ във Великобритания. Божанков коментира, че предложението на ИТН се прави в условия на предизборна ситуация. "Темата е твърде важна, за да бъде обсъдена в последните седмици на Народното събрание", смята Атанас Славов от ПП-ДБ. Той каза, че се въздържа от подкрепа.

Георги Георгиев от „Възраждане“ подчерта, че партията му винаги е подкрепяла промени за улесняване на процедурата за провеждане на референдуми.

Дебатът по законопроекта беше прекъсван на няколко пъти с искания за почивки.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
