България

Предлагат нови улеснения за работещи родители

Внесоха промени в Кодекса на труда

25 септември 2025, 13:48
Предлагат нови улеснения за работещи родители
Източник: iStock

Р одителите на ученици от 8 до 12 години да имат право да предложат на работодателя да работят от вкъщи по време на лятната ваканция. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, внесени в парламента, съобщи pariteni.bg.

Сега в закона е регламентирано, че работник който е родители или осиновител на дете до 8-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността на работното му време, да премине към работа от разстояние и други промени, които улесняват съвместяването на трудовите и семейните задължения, посочват депутатите от ГЕРБ, вносители на промените.

Съгласно Закона за закрила на детето родителите на деца до 12-годишна възраст нямат право да ги оставят без надзор. Особено трудно е това да се спази за деца от 8 до 12-годишна възраст по време не летните ваканции, пише в мотивите към законопроекта. Родителите на тези деца не могат да ползват възможностите предвидени в Кодекса на труда.

Според тях ползването на неплатен отпуск не е решение на проблема, а само би ощетил семейният бюджет и би натоварило другите колеги.

С промените се запазва принципът на диалог между работодателя и работника, предварително уведомяване и съобразяване с особеностите на работния процес и производствената дейност, допълват още депутатите. Работникът може преди изтичане на определеното време да поиска трудовото му правоотношение да продължи, съгласно условията преди изменението.

При постъпване на работа за първи път във фирмата работникът може да ползва новите пава, когато придобие най-малко 4 месеца трудов стаж, пише още в проектозакона.

Източник: pariteni.bg    
Промени в Кодекса на труда Работа от разстояние Лятна ваканция Родители Деца години Семейни задължения Закон за закрила на детето Неплатен отпуск Трудов стаж Работодател
