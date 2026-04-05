Пролетта показва характер - топло време, но с кратки валежи

В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и временно умерен вятър от запад-северозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.

В София максималните температури ще са около 16°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

В планините преди обяд по високите части ще бъде предимно слънчево, а в ниските видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост и ниска облачност. В часовете около обяд ще е предимно слънчево. След обяд купестата облачност ще се увеличи. Само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 18° и 23°.

Във вторник с усилване на вятъра от север-северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността ще се увеличи и на места, главно в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще се понижат с 2-3 градуса.