Рибарски кораб се преобърна край Мозамбик, жертвите са над 90

П овече от 90 души загинаха, след като рибарско корабче се преобърна край северните брегове на Мозамбик в неделя, съобщиха властите в страната, цитирани от ДПА.

Пътниците на борда бягали от епидемия от холера и пътували от Лунга към остров Мозамбик.

Според властите корабчето имало капацитет от максимум 100 души, но на борда му се намирали около 130.

More than 90 dead in Mozambique ferry disaster as packed vessel sinks, say officials https://t.co/Sb1OGvBAlW