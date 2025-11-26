България

Борисов: Протестите показват, че има демокрация

"Каквото и да правят ПП-тата и ДБ-тата от 1 януари 2026 година ще ви вкарам в еврозоната", заяви лидерът на ГЕРБ

Обновена преди 30 минути / 26 ноември 2025, 09:40
Източник: БТА

"Протестите показват, че има демокрация, защото в много държави няма. В държави, които Радев харесва, демокрация няма. Каквото и да правят ПП-тата и ДБ-тата от 1 януари 2026 година ще ви вкарам в еврозоната".  Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

"България е с най-ниските данъци и осигуровки", припомни лидерът на ГЕРБ.

"Една от най-добрите десни мерки са концесиите", коментира Борисов.

"Концесия означава, че имаме права да я проведем, тогава се явяват всички, които искат да участват. И когато се обяви, че концесионната такса, само тя, е минимум двойна на тази в момента, двойно по-големи пари ще влязат в спорта – при щангисти, при футболисти и както си ги разпредели спортното министерство", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и хода на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. 

"Всички искаме да спре войната. Тук нямаме различия с никой. Всички тръпнем какво ще се разберат за Украйна", продължи Борисов и добави: "Единствено ме притеснява точка 14".

"Нека да не се радваме предварително, докато не видим окончателните текстове", призова Бойко Борисов. 

По думите му "като гръм от ясно небе" са дошли и санкциите, които наложи САЩ на "Лукойл".

"Трябваше в рамките на дни и седмици да се измъкнем, за да работи рафинерията", подчерта той.

"Нефтът регулярно си върви. Трябва бързо да махнем решението за спиране на износа, защото и сърбите, и другите, които са по веригите по доставки – и тук също ЕК ни направи забележка, защото има общоевропейско снабдяване, което ние по този начин нарушаваме с този закон и се надявам тази седмица да го махнем", съобщи Борисов. 

"Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае", заяви още той и посочи, че американският президент не му е споделял, защото не е премиер. 

Преговорите за обновяването на ВСС и Инспектората на ВСС са започнали, стана ясно още от изявлението на Борисов.

"Опозицията е на протест, как да ги каним?", попита той, в отговор на въпрос дали преговарят и с опозиционните партии. 

Лидерът на ГЕРБ обеща също, че около месец май следващата година България ще излезе от "сивия" списък за пране на пари. 

"Заради обидите, отправени от Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ, депутатите от ГЕРБ не искат да се подпишат за оставката на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев", обясни Борисов.

Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пък обяви, че една трета от членовете на ПГ на ПП-ДБ не са подписали оставката на Славчев.

"9 души не са подписали от ПП-ДБ. Първо призовете ПП-ДБ в цялост да подпишат оставката и после нас", посочи тя. 

Източник: БГНЕС    
Борисов демокрация НС Украйна мирен план
