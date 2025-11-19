Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва в Парламентарния форум за демокрация 2025, организиран от Европейския парламент в Брюксел, съобщават от пресцентъра на българския парламент.

Основна цел на форума е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси. В него ще участват представители на националните парламенти на държавите членки на ЕС, членове на Европейския парламент, представители на парламентарни мрежи и водещи експерти.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и председателят на датския парламент Сьорен Гаде ще направят обръщения на откриването на Парламентарния форум за демокрация 2025. Ще бъдат представени стратегии и добри практики за укрепване на доверието в демокрацията и нейните институции с акцент върху движенията на местно ниво, гражданското участие и ангажирането на младежите в демократичните процеси.

Предвижда се председателят на Народното събрание Рая Назарян да направи изказване в рамките на първата сесия на форума на тема „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“.

На 17 ноември министърът на правосъдието Георги Георгиев участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС в Брюксел относно принципите на правовата държава. България е успяла през изминалите десет месеца да навакса изоставането си от последните три години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост, каза министър Георгиев. Той отбеляза, че последната голяма реформа е новият Закон за лобизма, който е изработен след консултации с Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.