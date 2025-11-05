Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

Заседанието на НСТС няма да се състои

М инистерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност", съобщиха от пресслужбата на правителството.

Правителството изпрати на 2 септември до президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС, припомня БТА. В момента той е изпълнящ функцията председател.

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза президентът Румен Радев през септември за това, дали ще назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.

Преди това през август държавният глава Румен Радев каза, че "санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка".

"Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, заяви тогава Радев.