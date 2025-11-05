България

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

В момента той е изпълнящ функцията председател

5 ноември 2025, 19:21
Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор
Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“
Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026
Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ
Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората
Заседанието на НСТС няма да се състои

Заседанието на НСТС няма да се състои
Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

М инистерският съвет прие решение за предложение до Народното събрание за избор на Деньо Денев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност", съобщиха от пресслужбата на правителството.

Правителството изпрати на 2 септември до президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС, припомня БТА. В момента той е изпълнящ функцията председател.

ДАНС: Зам.-председателят Денев не е подавал оставка

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза президентът Румен Радев през септември за това, дали ще назначи Деньо Денев за председател на ДАНС.

Преди това през август държавният глава Румен Радев каза, че "санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка". 

Деньо Денев временно оглавява ДАНС

"Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Нека ме чуят ясно – няма да стане“, заяви тогава Радев. 

Източник: БТА, София Господинова    
Деньо Денев ДАНС Румен Радев
Последвайте ни
Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 1 ден
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 23 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 19 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 1 ден

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин е тежко ранен при инцидент в Косово

Българин е тежко ранен при инцидент в Косово

Свят Преди 1 час

Образувано е досъдебно производство за опит за убийство

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA

Васил Терзиев

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

България Преди 3 часа

Според Терзиев бъдещето на София изисква създаването на позиция заместник-кмет по градско планиране с визионерски подход, подкрепен от компактна и технически ориентирана администрация

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Любопитно Преди 3 часа

Подозренията се потвърдиха, когато пилотът сподели няколко общи снимки с певицата

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Любопитно Преди 3 часа

Той учил в университета „Сейнт Андрюс“ заедно с Уилям и Кейт, когато двамата започнали да се срещат

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 3 часа

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 4 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 5 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

<p>НС отхвърли държавата да придобие &bdquo;Лукойл-България&ldquo;</p>

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

България Преди 5 часа

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 5 часа

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 5 часа

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

<p>Кои инфекции убиват за 24 часа</p>

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Любопитно Преди 5 часа

Някои от тях се причиняват от бактерии, които отделят силни токсини, докато други се развиват толкова бързо, че дори ранното лечение не винаги е достатъчно

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 5 часа

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 6 часа

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Свят Преди 6 часа

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Edna.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Убийственият гол на вратаря на Етър е номер 1 в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Живондов: Трябва да започнем да печелим, нужна е серия от победи

Gong.bg

Български гражданин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Nova.bg

Служител на ДФ "Земеделие" задържан с подкуп от 1000 лева

Nova.bg