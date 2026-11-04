Андрей Гюров: Само ден след изборите КЕВР одобри увеличение на газа с 32,52%

Андрей Гюров заяви, че ден след изборите КЕВР е одобрила поскъпване на природния газ с 32,52% със задна дата от 1 ноември, въпреки предизборните уверения, че подобно увеличение няма да има.

Той предупреди, че по-високите цени на газа ще повишат разходите на бизнеса и ще се отразят върху цените на стоките и услугите.

Гюров постави и въпроса за възможно пренасочване на половината от бъдещите вноски за втора пенсия към НОИ, като обвини управляващите, че са подвели гражданите преди изборите.

Радев за втория пенсионен стълб: Стига манипулации, предизборната кампания приключи

Само ден след изборите Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрила увеличение на цената на природния газ с 32,52%, считано със задна дата от 1 ноември. Това посочва Андрей Гюров в публикация в официалния си Facebook профил, в която прави паралел между изявленията на властта преди вота и последвалите решения.

По думите му на 28 октомври е било обявено, че увеличение на цената на природния газ с 34% няма как да се случи и че подобни твърдения са инсинуация. На 2 ноември обаче, ден след изборите, КЕВР е одобрила поскъпване от 32,52%.

„Значи преди изборите „не, това е лъжа“, а един ден след тях, „заповядайте, увеличение на цените с една трета“, коментира Гюров.

Той предупреждава, че последиците от поскъпването няма да се ограничат само до сметките на предприятията. Според него по-високата цена на природния газ ще увеличи производствените разходи, което впоследствие ще се отрази и върху цените на стоките и услугите за потребителите.

В публикацията си Гюров поставя и въпроса за бъдещето на втория пенсионен стълб. Той посочва, че на следващия ден след решението за газа се е появила информация, че правителството обмисля да пренасочи половината от бъдещите вноски за втора пенсия към Националния осигурителен институт (НОИ).

По думите му става въпрос за средства, които в момента постъпват в личните пенсионни партиди, инвестират се за бъдещето на осигурените лица и могат да бъдат наследявани.

Гюров отбелязва, че Министерството на финансите вече е отрекло подобни намерения. Той обаче твърди, че предложението фигурира в официална комуникация с Европейската комисия, която го е отхвърлила като несъобразно.

„С всеки следващ ден лъсва нова лъжа“, пише още той.

Андрей Гюров определя като сериозен проблем ситуацията, при която управляващите искат доверието на гражданите, а след това не изпълняват очакванията им. Той припомня, че според него историята на България показва колко опасно е управлението да разчита повече на страха и подчинението, отколкото на истината и отговорността.

Гюров призовава гражданите да потърсят отговорност, ако управляващите действително предприемат действия, засягащи техните пари, пенсии и бъдеще.

„Изборите приключиха. Но никой не е получил правото да управлява безконтролно. И никой не е по-силен от българските граждани“, завършва публикацията си той.