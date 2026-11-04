Случаят „Кнопа“ изкара стотици на улицата: Природозащитници настояват за промени в закона

Стотици граждани и природозащитници протестираха пред Народното събрание в София срещу насилието над животни, провокирани от жестокото убийство на кучето Кнопа.

Обвиняемият за престъплението остава за постоянно в ареста, но протестиращите настояват за справедливо наказание и проследяване на съдебния процес.

Демонстрантите поискаха по-строги законови мерки, ефективни присъди и криминализиране на подстрекателството към насилие над животни в интернет.

Протести срещу насилието над животни

Източник: БГНЕС

Стотици граждани и природозащитници се събраха тази вечер на масов протест пред сградата на Народното събрание в София, за да изразят категоричното си възмущение от ескалиращото насилие над бездомни и домашни животни. Конкретният повод, който преля чашата на общественото търпение и изкара хората на жълтите павета, е жестокото убийство на кучето Кнопа – случай, който разтърси столицата и предизвика вълна от гняв през последните седмици.

Демонстрантите, голяма част от които бяха довели и своите домашни любимци, издигнаха плакати с надписи: „Затвор за убийците на животни!“, „Справедливост за Кнопа!“ и „Насилието над животни днес е насилие над хора утре“. Протестиращите настояват за ефективни наказания и прилагане на цялата строгост на закона, тъй като според тях сегашната съдебна практика твърде често се ограничава до условни присъди или символични глоби, които не играят никаква превантивна роля.

Източник: БГНЕС

Случаят с кучето Кнопа придоби широка популярност, след като животното беше умъртвено по особено мъчителен и брутален начин в София. Жестокостта на деянието обедини хиляди хора в социалните мрежи и активизира неправителствения сектор, който от години алармира за липсата на работеща зоополиция и на адекватно разследване на престъпленията срещу гръбначни животни.

Добрата новина за протестиращите, която беше обявена и по време на демонстрацията, е, че обвиняемият за убийството на Кнопа остава за постоянно в ареста. Съдът е преценил, че са налице достатъчно доказателства за авторството на престъплението и съществува реална опасност извършителят да се укрие или да извърши друго общественоопасно деяние.

Източник: БГНЕС

Въпреки наложената му мярка „задържане под стража“, присъстващите пред парламента бяха категорични, че оставането на насилника в ареста е само първата малка крачка към правосъдието. Те заявиха готовност да следят отблизо целия съдебен процес и няма да допуснат случаят да бъде заметен под килима или да завърши със споразумение и минимално наказание.

От трибуната на протеста организаторите се обърнаха директно към народните представители с искане за незабавни законодателни промени. Сред основните им предложения са криминализиране на подстрекателството към насилие над животни в интернет, по-строг контрол и реални ефективни присъди за проявена жестокост. Гражданите предупредиха, че ако исканията им не бъдат чути, протестните действия ще продължат и ще обхванат и други градове в страната.