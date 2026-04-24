Ирина Щонова пред АИКБ: Работихме с бизнеса за решения в условия на криза

"Мандатът на служебното правителство съвпадна с началото на глобална несигурност и в този период работехме в тясна връзка с работодателите, за да намерим работещи мерки в подкрепа на бизнеса". Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на заседание на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„По време на първата ми среща с вас като основна тема бе поставена промяната на изчислението на месечните компенсации за бизнеса за високите цени на електроенергията. Те се изчисляваха на 6-месечен период и реално мярката не работеше. В кратки срокове успяхме да въведем промяна и сега компенсациите се изчисляват на месечна база", подчерта Ирина Щонова.

По думите ѝ за индустрията е много важно и полученото разрешение от Европейската комисия за въвеждане на временна държавна помощ за енергоемките дружества. Заделената сума е 334 млн. евро за три години и е насочена към запазване на икономическата жизнеспособност на засегнатите предприятия.

„Предприехме още редица мерки за ограничаване на последствията от военния конфликт в Близкия изток, като действахме внимателно, за да таргетираме конкретни сектори и мерки, които да дадат подкрепа на бизнеса, без да създават допълнителен инфлационен натиск", обясни министърът.

Сред тях е осигурената ликвидност за транспортните компании и земеделските производители. Държавата предоставя гаранции по лизинговите им договори, което позволява отлагане на плащанията до края на годината. Отложено бе и увеличението на тол таксите, което има отражение върху всички икономически сектори.

„Диалогът между министерството и работодателите е ключов за вземането на правилни решения. Това бе основен приоритет в работата ми и се надявам, че ще бъде продължен и надграден", каза още министър Ирина Щонова.

В срещата участва и заместник-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов.