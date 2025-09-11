България

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

На място бяха изпратени четири екипа огнеборци

Обновена преди 49 минути / 11 септември 2025, 12:53
Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)
Източник: БТА

П ожар горя под Аспаруховия мост във Варна, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град. Около 13.00 ч. огънят бе потушен.

Източник: БТА

Пожарът е възникнал в база на бившата фирма „Титан“, най-вероятно при почистване на отпадъци. Багер е извършвал дейност и евентуално от искра от него е възникнал пожарът, посочват от полицията.

На място бяха изпратени четири противопожарни екипа.

Източник: БТА

Нанесени са материални щети – изгорял е сметопочистващ камион, мотокар и хале.

Един от работниците е бил обгазен. Той е прегледан в болнично заведение, в добро състояние е и няма опасност за живота му.

Източник: БТА

Няма данни за престъпление.

Източник: БТА
Източник: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков    
пожар варна аспарухов мост
