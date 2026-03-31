Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

Инициативата е на Британското посолство в София

31 март 2026, 19:06
Б ританското посолство в София провежда ежегодната си инициатива „Посланик за един ден” за девети път. Тя е под патронажа на президента Илияна Йотова.

Целта е да се даде шанс на млади момичета между 15 и 19 години да променят света около себе си. Кампанията помага на момичета от цяла България да открият своя глас, своята сила и своя път към лидерството.

С над 30 участнички през годините и все по-широка международна подкрепа конкурсът се превърна в една от най-разпознаваемите инициативи на Британското посолство в София. Много от предишните победителки вече са активни млади лидери – в училище, в общностите си, в каузи, за които се борят.

„Ако си млада жена с интереси в дипломацията или с мечти за международна кариера, тогава силно те съветвам да вземеш участие”. Такова приветствие отправи посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси.

Тази година от посолството питат „Ако бяхте Посланик за един ден, как бихте помогнали България да стане по-безопасно място за жените и момичетата – у дома, онлайн и в публичния живот?”. Крайният срок за подаване на кандидатури чрез есета е 8 април.

„Къде се забърза, Боби?" - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

„Намерете си собствен петрол": Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

