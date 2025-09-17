България

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

Мъжът е обитател на Дома за стари хора в града

17 септември 2025, 15:07
Източник: МВР

П олицията в Шумен издирва 77-годишния Хачадур Оханесян от Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Мъжът е обитател на Дома за стари хора в града. Тази сутрин, малко след 6:00 часа, е напуснал дома и все още не се е върнал. 

Той е бил облечен със синьо-зелена блуза с къс ръкав, с черно долнище на анцуг и е носил маратонки. Мъжът е висок около 170 сантиметра. Има кафяви очи, а косата му е прошарена. 

От полицията в Шумен умоляват всички, които имат информация за местонахождението му - да подадат сигнал на телефони с номера 112.

Източник: БТА, Станимир Савов    
Нови паар изчезнал МВР
